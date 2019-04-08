В Новокузнецке заметили автобус с грязевым фонтаном внутри
Жители Новокузнецка сняли на видео автобус с необычной опцией. Внутри его действует «фонтан», наполняющей салон грязной водой.
В соцсети появилось видео, автор которого сосредоточил все внимание на полу автобуса, вокруг которого собралась лужа с грязной водой. По центру лужи – брешь в обшивке транспортного средства, ведущая наружу. При движении автобуса по лужам попадающая на колеса вода устремляется в салон. Кондуктор в курсе ситуации и предупреждает пассажиров об угрозе.
«Мужчина, пересаживайтесь вон туда. До Ильинки будете мокрые», – говорит женщина.
Один из пользователей соцсети назвал «фонтан» последней разработкой, которая омывает обувь.
Фонтанирующий грязью автобус в Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU