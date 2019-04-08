2019-04-08T05:47:01+03:00
Общество

В Новокузнецке заметили автобус с грязевым фонтаном внутри

Пассажиры транспорта рискуют испачкать обувь
Кирилл ЧАЩИН
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Новокузнецкий автобус имеет дыру в полу. Фото: "ВКонтакте"Новокузнецкий автобус имеет дыру в полу. Фото: "ВКонтакте"
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Жители Новокузнецка сняли на видео автобус с необычной опцией. Внутри его действует «фонтан», наполняющей салон грязной водой.

В соцсети появилось видео, автор которого сосредоточил все внимание на полу автобуса, вокруг которого собралась лужа с грязной водой. По центру лужи – брешь в обшивке транспортного средства, ведущая наружу. При движении автобуса по лужам попадающая на колеса вода устремляется в салон. Кондуктор в курсе ситуации и предупреждает пассажиров об угрозе.

«Мужчина, пересаживайтесь вон туда. До Ильинки будете мокрые», – говорит женщина.

Один из пользователей соцсети назвал «фонтан» последней разработкой, которая омывает обувь.

Фонтанирующий грязью автобус в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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