2019-04-09T08:22:04+03:00
Общество

В Кемерове молодые вандалы разгромили подъезд дома

Компания разбила почтовые ящики
Кирилл ЧАЩИН
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Хулиганы оторвали шкафы с почтовыми ящиками, Фото: "ВКонтакте"/Регион-42Хулиганы оторвали шкафы с почтовыми ящиками, Фото: "ВКонтакте"/Регион-42
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В кемеровской многоэтажке компания молодых людей разгромила почтовые ящики на лестничной клетке. Пользователи соцсети призывают найти и наказать вандалов.

По словам местных жителей, погром произошел в одном из подъездов на улице Первая Заречная после того, как в одной из квартир дома прошла шумная вечеринка. Группа молодых людей по пути вниз разбила новые почтовые ящики.

Комментаторы в соцсети отмечают, что в этом подъезде посуточно сдается квартира, в которой часто собираются компании «малолеток». Некоторые пользователи посоветовали повесить на этажах камеры, чтобы можно было доказать вину хулиганов.

«Теперь пускай восстанавливают, либо устройте им «спокойную жизнь», – отметил в соцсети Руслан Мамаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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