В Кемерове мужчина избил и изнасиловал соседку

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-09T13:00:23+03:00

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В Кемерове мужчина жестоко избил и изнасиловал соседку в ее же квартире. Преступника спустя четыре года задержали в Томске.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в мае 2015 года кемеровчанин познакомился в лифте с 27-летней соседкой, которая жила этажом выше. После знакомства он купил спиртного и решил зайти к девушке в гости. Горожанка впустила гостя, но после застолья попросила его уйти.

– Однако тот отказался и избил ее, сломав потерпевшей руку. После чего злоумышленник изнасиловал женщину и с места преступления скрылся. Потерпевшая обратилась в больницу и правоохранительные органы, – рассказали в Следкоме.

После преступления насильник съехал с квартиры и перестал общаться родными. Подозреваемого объявили в розыск. В ноябре 2018 года его задержали в Томске.

Потерпевшая после изнасилования переехала жить в другую страну. Узнав от следователя о том, то преступника задержали, женщина приехала в Кемерово, чтобы дать показания. После расследования уголовное дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU