2019-04-09T13:00:23+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина избил и изнасиловал соседку

Насильника поймали спустя четыре года
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Насильник сломал девушке руку во время избиенияНасильник сломал девушке руку во время избиения
Изменить размер текста:

В Кемерове мужчина жестоко избил и изнасиловал соседку в ее же квартире. Преступника спустя четыре года задержали в Томске.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в мае 2015 года кемеровчанин познакомился в лифте с 27-летней соседкой, которая жила этажом выше. После знакомства он купил спиртного и решил зайти к девушке в гости. Горожанка впустила гостя, но после застолья попросила его уйти.

– Однако тот отказался и избил ее, сломав потерпевшей руку. После чего злоумышленник изнасиловал женщину и с места преступления скрылся. Потерпевшая обратилась в больницу и правоохранительные органы, – рассказали в Следкоме.

После преступления насильник съехал с квартиры и перестал общаться родными. Подозреваемого объявили в розыск. В ноябре 2018 года его задержали в Томске.

Потерпевшая после изнасилования переехала жить в другую страну. Узнав от следователя о том, то преступника задержали, женщина приехала в Кемерово, чтобы дать показания. После расследования уголовное дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кузбасса могут получить по 5 000 рублей на полет в Крым
В Новокузнецке женщина с кулаками набросилась на полицейских
Бывших заключенных из Новокузнецка заставляют проверяться на туберкулез
В Кузбассе школьница ушла гулять с друзьями и пропала
В центре Кемерова закроют проезд из-за торжества
Кемеровчанка завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Экстрасенс избавила жительницу Кузбасса от сглаза и золотых украшений
В Кемерове подожгли Сосновый бор
Двух новокузнечан оштрафовали за парковку на заправке
Двое наркоманов ночью напали на женщину в Новокузнецке
Клещи покусали 17 жителей Кузбасса
В Кемерове перевернулся «ВАЗ»
В Кемерове молодые вандалы разгромили подъезд дома
В Кемерове пьяный водитель протаранил ограду Комсомольского парка
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5 процента
В Кемерове трамвай сошел с рельсов
Двое кузбассовцев украли из вагона более двух тонн металла
Пенсионерам отменили льготы на проезд в Новокузнецке
В Кемерово с гастролями приедет Александр Панкратов-Черный