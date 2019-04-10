Есть пострадавшие: В Кемерове перевернулась маршрутка

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-10T06:13:01+03:00

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В среду утром в Кемерове перевернулась маршрутка. В результате ДТП пострадал водитель «ПАЗа».

Около шести утра в среду автомобилисты заметили на обочине Логового шоссе перевернутое на бок маршрутное такси. «ПАЗ» был поврежден, у него был выбит эвакуационный выход на крыше. Людей рядом с автобусом очевидцы не заметили. Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в областном управлении ГИБДД.

– В 5.30 водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигался со стороны улицы Нахимова в сторону Кузнецкого моста. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего автобус опрокинулся, – рассказали в Госавтоинспекции. – В результате ДТП травмы получил 61-летний водитель, его госпитализировали. Пассажиров в салоне не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702199" frameborder="0"></iframe> Маршрутка перевернулась на бок в Кемерове.

Пассажиров в автобусе не было. Фото: Svetlana Kevvai

ИСТОЧНИК KP.RU