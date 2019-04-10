2019-04-10T06:13:01+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В Кемерове перевернулась маршрутка

Фото с места аварии появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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В аварии пострадал водитель. Фото: Светлана ГребневаВ аварии пострадал водитель. Фото: Светлана Гребнева
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В среду утром в Кемерове перевернулась маршрутка. В результате ДТП пострадал водитель «ПАЗа».

Около шести утра в среду автомобилисты заметили на обочине Логового шоссе перевернутое на бок маршрутное такси. «ПАЗ» был поврежден, у него был выбит эвакуационный выход на крыше. Людей рядом с автобусом очевидцы не заметили. Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в областном управлении ГИБДД.

– В 5.30 водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигался со стороны улицы Нахимова в сторону Кузнецкого моста. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего автобус опрокинулся, – рассказали в Госавтоинспекции. – В результате ДТП травмы получил 61-летний водитель, его госпитализировали. Пассажиров в салоне не было.

Маршрутка перевернулась на бок в Кемерове.

Пассажиров в автобусе не было. Фото: Svetlana Kevvai

Пассажиров в автобусе не было. Фото: Svetlana Kevvai

ИСТОЧНИК KP.RU

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