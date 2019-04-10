Фальшивомонетчик из Кемерова напечатал банкнот на 720 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-10T14:20:40+03:00

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Кемеровчанин организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот. Сбытом своей «продукции» он занимался в соседних регионах.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении 48-летнего организатора подпольного цеха по изготовлению фальшивых монет завершилось в Кемерове. Житель областного центра в своей квартире установил оборудование и на специальной бумаге печатал банкноты. Тайник он устроил также у себя дома, а вот сбытом занимался в одном из соседних регионов: именно там он внес в банкомат 20 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. К слову, мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

- В ходе обыска в его квартире обнаружен тайник, в котором находились 142 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей на общую сумму 710 тысяч рублей. Изъята оргтехника, специальная бумага, пленка и красящие вещества, при помощи которых обвиняемый распечатывал поддельные банкноты и имитировал элементы защиты, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Готовые купюры он планировал сбывать на территории других регионов России.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU