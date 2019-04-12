2019-04-12T03:04:34+03:00
Общество

12-летняя девочка отравилась алкоголем в Кузбассе

Школьница находится в реанимации
Екатерина БОРМОТОВА
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Полицейские ищут мужчину, купившего компании школьниц спиртное Фото: Архив "КП"Полицейские ищут мужчину, купившего компании школьниц спиртное Фото: Архив "КП"
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В Белове 12-летняя девочка попала в реанимацию после употребления алкоголя. Полицейские ищут мужчину, купившего компании школьниц спиртное.

В полицию поступил сигнал из больницы о том, что в реанимацию доставлена 12-летняя школьница. У нее диагностировали отравление алкоголем.

Как выяснили полицейские, девочка была на прогулке вместе с подругами. На улице компания несовершеннолетних зашла в магазин: школьницы решили попробовать алкоголь. Однако продавец засомневалась в том, что покупатели достигли совершеннолетия, и попросила паспорт.

После неудачной попытки приобрести спиртное самим школьницы попросили об этом незнакомого мужчину. Беловчанин согласился. Спустя час родителям одной из школьниц сообщили, что девочку увезли в больницу, так как ей стало плохо после употребления алкоголя.

В настоящее время полицейские ищут мужчину, который приобрел алкоголь школьницам. Ему грозит административное наказание. Кроме того, штраф ждет родителей отравившейся девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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