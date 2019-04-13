2019-04-13T11:56:25+03:00
Общество

В Кемерове пишут Тотальный диктант 2019

Мероприятие проходит на трех площадках
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Самой большой площадкой для проведения Тотального диктанта в Кемерове традиционно является КемГУ Фото: "Тотальный диктант в Кемерове!" / "ВКонтакте"Самой большой площадкой для проведения Тотального диктанта в Кемерове традиционно является КемГУ Фото: "Тотальный диктант в Кемерове!" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове пишут Тотальный диктант. В 2019 году столица Кузбасса присоединилась к всероссийской акции в девятый раз.

В этом году автором текста для Тотального диктанта стал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Мероприятие стартовало в 15.00 на трех площадках: Кемеровский государственный университет, библиотека для детей и юношества, библиотека имени Федорова.

Традиционно самой массовой площадкой для проведения Тотального диктанта в Кемерове является КемГУ. В этом году в аудиториях университета диктант читают главный режиссер и художественный руководитель Театра для детей и молодежи Ирина Латынникова, директор и актер Театра для детей и молодежи Григорий Забавин, ведущая актриса Театра для детей и старший преподаватель кафедры театрального искусства КемГИК Вероника Киселева, старший преподаватель КемГУ, священник Казанского храма Евгений Сидорин.

Тотальный диктант проходит в Кемерове в девятый раз, а в России в 16-й. Образовательную акцию, в рамках которой каждый желающий может проверить свою грамотность, запустили в Новосибирске в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках
Домашняя вечеринка закончилась преступлением в Новокузнецке
Дежурная по переезду спасла автомобилиста от столкновения с поездом в Кемерове
27 детей пострадали от присасывания клещей в Кузбассе
Пострадавшую от ледяной глыбы школьницу выписали из больницы в Кемерове
В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину
В Новокузнецке мошенники похитили из бюджета 8 миллионов рублей
В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина
Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов
Сергей Цивилев запретил вырубать деревья и строить в Сосновом бору Кемерова
Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»
Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки
В администрации Новокузнецка проходят обыски
«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты
Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей