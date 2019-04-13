В Кемерове пишут Тотальный диктант 2019

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-13T11:56:25+03:00

Самой большой площадкой для проведения Тотального диктанта в Кемерове традиционно является КемГУ Фото: "Тотальный диктант в Кемерове!" / "ВКонтакте"

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В Кемерове пишут Тотальный диктант. В 2019 году столица Кузбасса присоединилась к всероссийской акции в девятый раз.

В этом году автором текста для Тотального диктанта стал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Мероприятие стартовало в 15.00 на трех площадках: Кемеровский государственный университет, библиотека для детей и юношества, библиотека имени Федорова.

Традиционно самой массовой площадкой для проведения Тотального диктанта в Кемерове является КемГУ. В этом году в аудиториях университета диктант читают главный режиссер и художественный руководитель Театра для детей и молодежи Ирина Латынникова, директор и актер Театра для детей и молодежи Григорий Забавин, ведущая актриса Театра для детей и старший преподаватель кафедры театрального искусства КемГИК Вероника Киселева, старший преподаватель КемГУ, священник Казанского храма Евгений Сидорин.

Тотальный диктант проходит в Кемерове в девятый раз, а в России в 16-й. Образовательную акцию, в рамках которой каждый желающий может проверить свою грамотность, запустили в Новосибирске в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU