СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-14T08:32:40+03:00

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Необычное ДТП произошло в Кемерове на Кузбасском мосту. Здесь виновник аварии не просто покинул место происшествия – он спрыгнул с моста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703071" frameborder="0"></iframe> Виновник улетел с моста: На Кузбасском мосту в Кемерове произошло ДТП..Видео: vk.com, "Регион 42"

Момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив камеры наблюдения. На видео автомобили спокойно едут по мосту, при этом никто из водителей не совершает резких движений. Неожиданно на встречной полосе появляется колесо. Подпрыгивая, оно пересекает сплошную линию и врезается в Lifan, нанося повреждения. От удара колесо летит обратно на «свою» полосу, чудом не задевая другие автомобили, перепрыгивает ограждение и, судя по последним кадрам, улетает в реку.

Повредив чужой автомобиль, колесо "спрыгнуло" с моста. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42".

Комментаторы в соцсети отметили, что колесо могло отправиться в самостоятельное «путешествие» из-за невнимательности работников шиномонтажной мастерской или самого владельца автомобиля, плохо закрепившего колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU