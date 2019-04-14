Виновник улетел с моста: На Кузбасском мосту в Кемерове произошло ДТП
Необычное ДТП произошло в Кемерове на Кузбасском мосту. Здесь виновник аварии не просто покинул место происшествия – он спрыгнул с моста.
Виновник улетел с моста: На Кузбасском мосту в Кемерове произошло ДТП..Видео: vk.com, "Регион 42"
Момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив камеры наблюдения. На видео автомобили спокойно едут по мосту, при этом никто из водителей не совершает резких движений. Неожиданно на встречной полосе появляется колесо. Подпрыгивая, оно пересекает сплошную линию и врезается в Lifan, нанося повреждения. От удара колесо летит обратно на «свою» полосу, чудом не задевая другие автомобили, перепрыгивает ограждение и, судя по последним кадрам, улетает в реку.
Повредив чужой автомобиль, колесо "спрыгнуло" с моста. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42".
Комментаторы в соцсети отметили, что колесо могло отправиться в самостоятельное «путешествие» из-за невнимательности работников шиномонтажной мастерской или самого владельца автомобиля, плохо закрепившего колесо.
ИСТОЧНИК KP.RU