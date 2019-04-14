СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-14T18:40:23+03:00

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Утро 14 апреля для жильцов нескольких многоэтажек на улице Звездова в Новокузнецке началось с ЧП. Здесь мужчина с металлической трубой повредил несколько автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="250" height="438" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703134" frameborder="0"></iframe> Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей..Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах. Он сначала ходит по двору, потом берет в руки металлическую трубу со знаком и с криками идет вдоль припаркованных машин. Мужчина издает нечленораздельные звуки, перемежая их нецензурной лексикой. Потом бьет по машинам трубой. Постепенно во дворе появляются владельцы машин и неравнодушные граждане. Один из них гонится за неадекватным мужчиной. Тот бросает трубу и бежит в центр двора.

В конце концов, очевидцы задержали дебошира и передали его в руки подоспевших сотрудников правоохранительных органов.

- Жалко машинки. Кто бы остановил неадеквата пораньше, - сожалеет один один из подписчиков, комментируя видео.

ИСТОЧНИК KP.RU