2019-04-14T18:40:23+03:00
Происшествия

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей

Задержать дебошира помогли жильцы дома
Екатерина РОМАНОВА
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Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"
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Утро 14 апреля для жильцов нескольких многоэтажек на улице Звездова в Новокузнецке началось с ЧП. Здесь мужчина с металлической трубой повредил несколько автомобилей.

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей..Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах. Он сначала ходит по двору, потом берет в руки металлическую трубу со знаком и с криками идет вдоль припаркованных машин. Мужчина издает нечленораздельные звуки, перемежая их нецензурной лексикой. Потом бьет по машинам трубой. Постепенно во дворе появляются владельцы машин и неравнодушные граждане. Один из них гонится за неадекватным мужчиной. Тот бросает трубу и бежит в центр двора.

В конце концов, очевидцы задержали дебошира и передали его в руки подоспевших сотрудников правоохранительных органов.

- Жалко машинки. Кто бы остановил неадеквата пораньше, - сожалеет один один из подписчиков, комментируя видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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