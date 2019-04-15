СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-15T05:55:50+03:00

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В Новокузнецке отечественная легковушка не вписалась в поворот и, ударившись о бордюр, врезалась в столб. По словам очевидцев, один человек из находившихся в автомобиле погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703170" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП попало на камеры видеонаблюдения в Новокузнецке..Видео: cam.hutor.ru

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на дозовской развязке в Новокузнецке. Камеры наблюдения зафиксировали, как отечественная «десятка» на большой скорости выезжает из-под моста. Машину заносит на мокром асфальте, и она сначала улетает в сторону обочины, а потом врезается в столб. После этого ее отбрасывает на центр дороги. От удара из машины на ходу вылетает мужчина. В течение некоторого времени он сидит на асфальте, приходя в себя, а потом самостоятельно встает. К этому моменту к машине уже подходят свидетели ДТП, чтобы помочь тем, кто находится в ней.

По словам очевидцев, один из мужчин, находившихся в автомобиле, погиб. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП, а также число пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU