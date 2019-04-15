2019-04-15T06:50:10+03:00
Общество

Обманутые дольщики разбили палатки у недостроенного дома в Кемерове

Среди пострадавших 240 семей
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчане разбили палаточный лагерь около недостроенного дома Фото: incident_42 / InstagramКемеровчане разбили палаточный лагерь около недостроенного дома Фото: incident_42 / Instagram
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В Кемерове обманутые дольщики разбили возле своего недостроенного дома палаточный лагерь. Горожане призывают власти обратить на них внимание.

Около недостроенного дома на улице Тухачевского, 29б жилого комплекса «Старт» появился палаточный лагерь. Кемеровчане с плакатами стоят около недостроя, пытаясь обратить на проблему внимание властей.

Среди обманутых дольщиков оказались 240 семей Фото: incident_42 / Instagram

Среди обманутых дольщиков оказались 240 семей Фото: incident_42 / Instagram

Как рассказали обманутые дольщики, их дом должны были достроить 31 декабря 2017 года, однако люди до сих пор не могут въехать в свои квартиры.

«Власти не признают дом проблемным, отказываются помогать. 240 семей в прямом смысле слова оказались на улице!.. Многим из дольщиков негде жить и нечем платить ипотеку», - на правах анонимности рассказали дольщики в Instagram.

Там же были опубликованы фотографии, сделанные рядом с недостроенным домом.

«Отдали за квартиры последнее и будем стоять до последнего!», «Теперь мы на коленях… Достройте наш дом!» - гласят надписи на плакатах.

Дольщики просят помощи у президента, так как городские власти не обращают на них внимания Фото: incident_42 / Instagram

Дольщики просят помощи у президента, так как городские власти не обращают на них внимания Фото: incident_42 / Instagram

К слову, дольщики обращаются не только к городским властям, но и к федеральным. Так, на триколоре горожане разместили надпись: «В.В. Путин! Помогите нам! Тухачевского, 29б».

ИСТОЧНИК KP.RU

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