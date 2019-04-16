На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся
Днем 16 апреля на одном из кузбасских разрезов случилось чрезвычайное происшествие. Здесь перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ.
На кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Видео с места происшествия опубликовал один из очевидцев в социальных сетях. На кадрах съемки видно, что БелАЗ, врезавшись в экскаватор, перевернулся и загорелся. Что именно стало причиной чрезвычайного происшествия и почему загорелся БелАЗ, не сообщается. При этом видно, что огонь охватил не только сам многотонный грузовик, но и экскаватор. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-то из работников разреза при пожаре. Однако в комментариях к видео, выложенному в соцсетях, пользователи предполагают, что у оператора могут быть проблемы на работе из-за публикации.
- Сообщений о пожаре на разрезе к нам пока не поступало, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU