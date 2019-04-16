На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-16T10:00:11+03:00

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Днем 16 апреля на одном из кузбасских разрезов случилось чрезвычайное происшествие. Здесь перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703430" frameborder="0"></iframe> На кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Видео с места происшествия опубликовал один из очевидцев в социальных сетях. На кадрах съемки видно, что БелАЗ, врезавшись в экскаватор, перевернулся и загорелся. Что именно стало причиной чрезвычайного происшествия и почему загорелся БелАЗ, не сообщается. При этом видно, что огонь охватил не только сам многотонный грузовик, но и экскаватор. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-то из работников разреза при пожаре. Однако в комментариях к видео, выложенному в соцсетях, пользователи предполагают, что у оператора могут быть проблемы на работе из-за публикации.

- Сообщений о пожаре на разрезе к нам пока не поступало, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU