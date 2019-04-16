Житель Кемерова потерял 160 тысяч рублей из-за вывода криптовалюты

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-16T11:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанин потерял более 160 тысяч рублей, желая обналичить криптовалюту. 58-летнего мужчину обманул мошенник.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 58-летнему жителю областной столицы позвонил неизвестный и предложил помочь с выводом денег с брокерского счета, куда он их вносил, чтобы заработать на криптовалюте.

- Неизвестный сообщил, что для обналичивания средств ему необходимо знать реквизиты банковской карты клиента, поступившие по СМС пароли подтверждения операций, а также необходимо получить доступ к управлению брокерским счетом, - рассказали в МВД.

Когда мужчина передал всю информацию, мошенник вывел все его деньги с интернет-биржи и перевел средства банковской карты. Горожанин обратился за помощью в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU