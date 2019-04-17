Кемеровчан накормили запрещенным сыром

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-17T07:59:27+03:00

Сыры из Германии и Нидерландов продавали в одном из магазинов Заводского района

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В одном из магазинов Заводского района города Кемерово продавали сыр. Да не простой, а «санкционный», запрещенный к ввозу в Россию.

Почти четыре килограмма сыра «Dorblu», «Camembert», «Maasdam» из Германии и Нидерландов обнаружили на прилавке торговой точки специалисты Кемеровской таможни и Управления Россельхознадзора по республикам Хакассия, Тыва и Кемеровской области. Все эти сыры с 2014 года запрещены не только к продаже, но и к ввозу на территорию Российской Федерации.

- Кузбасские таможенники передали составленные по результатам проверки материалы должностным лицам Россельхознадзора, - сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Как того требует закон, специалисты Россельхознадзора изъяли «санкционный» продукт из магазина. Дальнейшая судьба сыра печальна: его уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU