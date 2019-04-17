2019-04-17T09:26:41+03:00
Общество

За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей

Губернатор Кузбасса отчитался о доходах
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев в прошлом году заработал с продажи акций. Фото: АКОСергей Цивилев в прошлом году заработал с продажи акций. Фото: АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев за 2018 год заработал больше 70 миллионов рублей. В личной собственности губернатор имеет только мотоцикл.

Администрация Кемеровской области опубликовала на своем сайте сведения о доходах главы региона и его супруги за прошлый год, а также имуществе. По данным отчета, в 2018 году Сергей Цивилев заработал 70 280 607 рублей. Большую часть он получил с продажи акций компании «Колмар» еще до замещения государственной должности.

В собственности у губернатора Кузбасса находится трехколесный мотоцикл BRP Can-Am Spyder, стоимостью более 1 миллиона рублей.

В совместном пользовании с супругой у главы Кузбасса есть комната в гостинице площадью 17,6 квадрата. Также губернатор вместе со своим несовершеннолетним сыном пользуется двумя квартирами площадью 98,9 и 43,7 квадратных метра.

Анна Цивилева за год заработала 27 236 649 рублей. Она владеет двумя земельными участками площадью 1796 и 37 квадратных метров, тремя квартирами площадью от 72 до 98 квадратов, а также тремя парковочными местами. У жены губернатора есть снегоход Yamaha VT 700 и два автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 CDL 4 Matic и Hyundai Tucson.

ИСТОЧНИК KP.RU

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