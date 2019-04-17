2019-04-17T13:15:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк и платежная система «Мир» запустили акцию для футбольных болельщиков

Клиенты Банка могут выиграть поездку на матчи сборной России
Яков КРЫМСКИЙ
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В Россельхозбанке действует акция для держателей карт платежной системы «Мир». В период с 15 апреля по 20 октября 2019 года при совершении покупок клиенты Банка могут выиграть поездку на матчи сборной России по футболу во время отборочных игр Чемпионата Европы-2020.

Акция распространяется на платежные карты «Мир», эмитированные Россельхозбанком.

По условиям акции участникам необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Каждый участник получит гарантированный подарок. В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, сувениры с автографами игроков и другие призы. Подробные условия доступны по ссылке: www.super.mironline.ru/football.

Россельхозбанк одним из первых начал эмиссию карт национальной платежной системы «Мир» и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платежной системе». На 1 апреля 2019 года более 4,5 миллиона клиентов используют платежные карты Россельхозбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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