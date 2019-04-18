На Кемерово обрушилась метель
В четверг утром, 18 апреля, в Кемерове прошла метель. Сильный ветер и снегопад застали горожан врасплох.
Около 9.00 на центр Кемерова обрушился сильный ветер и снег. Резко упала видимость на дорогах. Многие оказавшиеся на улице жители поспешили укрыться от стихии. По словам синоптиков, ненастная погода ждет горожан весь день.
– Погодные условия ухудшились в связи с прохождением холодной арктической воздушной массы. Весь день сегодня действует штормовое предупреждение. Мы ожидаем еще прохождение вторичного холодного фронта с осадками и метелями, гололедными явлениями, – рассказала Наталья Полуэктова, представитель Кемеровского гидрометцентра. – Ожидается усиление ветра до 25-25 метров в секунду. В течение дня будет похолодание. Ночью будет по области до -16 градусов. Сегодня у нас самый прохладный день с неустойчивой погодой.
По словам специалистов, скорость ветра в столице Кузбасса сейчас достигает 14 метров в секунду.
Метель в Кемерове 18 апреля.Полина ПРИЛУЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU