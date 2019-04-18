На Кемерово обрушилась метель

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-18T05:56:10+03:00

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В четверг утром, 18 апреля, в Кемерове прошла метель. Сильный ветер и снегопад застали горожан врасплох.

Около 9.00 на центр Кемерова обрушился сильный ветер и снег. Резко упала видимость на дорогах. Многие оказавшиеся на улице жители поспешили укрыться от стихии. По словам синоптиков, ненастная погода ждет горожан весь день.

– Погодные условия ухудшились в связи с прохождением холодной арктической воздушной массы. Весь день сегодня действует штормовое предупреждение. Мы ожидаем еще прохождение вторичного холодного фронта с осадками и метелями, гололедными явлениями, – рассказала Наталья Полуэктова, представитель Кемеровского гидрометцентра. – Ожидается усиление ветра до 25-25 метров в секунду. В течение дня будет похолодание. Ночью будет по области до -16 градусов. Сегодня у нас самый прохладный день с неустойчивой погодой.

По словам специалистов, скорость ветра в столице Кузбасса сейчас достигает 14 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703859" frameborder="0"></iframe> Метель в Кемерове 18 апреля.Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU