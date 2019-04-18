Центр для одаренных детей «Сириус» осенью откроют в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-18T06:45:55+03:00

Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки

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В Кузбассе откроют региональный центр для одаренных детей «Сириус». Он начнет функционировать осенью этого года.

Региональный центр откроют в Кузбассе в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области.

Кузбасский «Сириус» расположится в здании бывшего детского дома в пригородной части Кемерова. Сейчас идет подготовка проектной документации для реконструкции двух корпусов.

- Открытие регионального центра предоставит одаренным детям Кузбасса возможность дальнейшего развития их интеллектуальных способностей и творческого потенциала независимо от места жительства. 1200 талантливых детей ежегодно смогут принимать участие в интенсивных курсах регионального центра, - отметили в департаменте.

На создание регионального центра для одаренных детей было выделено 209,3 миллиона рублей из федерального бюджета. Планируется, что свои двери кузбасский «Сириус» откроет осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU