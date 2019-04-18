ВТБ на четверть увеличил число акционеров в Сибири

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-18T07:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество акционеров банка ВТБ в Сибирском федеральном округе, Забайкалье и Республике Бурятия с начала года увеличилось на 24 процента и на 1 марта 2019 года составило 9,7 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев стали Красноярский край и Новосибирская область (по +17,5 процента в каждом регионе) и Иркутская область (+10 процентов). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 135,5 тысяч, увеличившись на 12 процентов.

Факторами, влияющими на рост числа акционеров, стало успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена ценных бумаг и дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий, предполагающая льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг. Кроме этого, увеличению количества держателей акций ВТБ способствует повышение информационной активности и развитие каналов коммуникации.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU