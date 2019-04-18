В Кемерове отремонтируют детские площадки

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-18T08:29:42+03:00

Подготовку детских игровых и спортивных площадок к летнему сезону планируют завершить до 31 мая Фото: администрация Кемерова

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В Кемерове к началу лета отремонтируют и покрасят более 4000 элементов на детских игровых и спортивных площадках. Об этом доложили в администрации Кемерова.

В областном центре на сегодняшний день установлена 1201 детская площадка с 7438 игровыми элементами. После ревизии, проведенной «Жилкомцентром», оказалось, что 699 элементов подлежат ремонту, еще 3800 нуждаются в покраске - этим займутся городские управляющие компании.

- Во дворе дома № 16а на улице Марковцева сотрудники УК «Ленинградский» отремонтировали качели, домик и стол. Во дворе дома № 40 на проспекте Комсомольском работники ЖСК «Восточный» отремонтировали качели-балансиры и установили информационные таблички с правилами эксплуатации детских площадок, - отметили в администрации Кемерова.

Подготовку детских игровых и спортивных площадок к летнему сезону планируют завершить до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU