Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-18T08:37:49+03:00

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Житель Кемерова спустил все четыре колеса у иномарки соседей по дому. Ему не понравилось, что они оставили авто у его подъезда.

Как написала в соцсети кемеровчанка Екатерина Суркова, в ночь на 18 апреля около шестого подъезда кто-то спустил все четыре колеса у ее иномарки.

«Прошу откликнуться свидетелей! Может, кто-то видел происходящее. Также этот «замечательный» человек оставил нам записку, в которой нецензурной лексикой написал не ставить около ЕГО подъезда и на ЕГО территории свою машину. Очень интересно, конечно, где у него документы на право собственности на эту землю, ну да ладно», - написала Екатерина Суркова.

ИСТОЧНИК KP.RU