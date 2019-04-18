Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто
Житель Кемерова спустил все четыре колеса у иномарки соседей по дому. Ему не понравилось, что они оставили авто у его подъезда.
Как написала в соцсети кемеровчанка Екатерина Суркова, в ночь на 18 апреля около шестого подъезда кто-то спустил все четыре колеса у ее иномарки.
«Прошу откликнуться свидетелей! Может, кто-то видел происходящее. Также этот «замечательный» человек оставил нам записку, в которой нецензурной лексикой написал не ставить около ЕГО подъезда и на ЕГО территории свою машину. Очень интересно, конечно, где у него документы на право собственности на эту землю, ну да ладно», - написала Екатерина Суркова.
ИСТОЧНИК KP.RU