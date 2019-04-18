2019-04-18T08:37:49+03:00
Общество

Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто

Конфликт произошел из-за парковки
Кирилл ЧАЩИН
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Мстительный сосед спустил колеса соседям. Фото: "ВКонтакте"Мстительный сосед спустил колеса соседям. Фото: "ВКонтакте"
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Житель Кемерова спустил все четыре колеса у иномарки соседей по дому. Ему не понравилось, что они оставили авто у его подъезда.

Как написала в соцсети кемеровчанка Екатерина Суркова, в ночь на 18 апреля около шестого подъезда кто-то спустил все четыре колеса у ее иномарки.

«Прошу откликнуться свидетелей! Может, кто-то видел происходящее. Также этот «замечательный» человек оставил нам записку, в которой нецензурной лексикой написал не ставить около ЕГО подъезда и на ЕГО территории свою машину. Очень интересно, конечно, где у него документы на право собственности на эту землю, ну да ладно», - написала Екатерина Суркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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