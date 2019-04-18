В выходные в Кузбассе потеплеет до +12 градусов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-18T14:06:52+03:00

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В выходные в Кузбассе воздух прогреется до +12 градусов, ветер стихнет, но возможны осадки. Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Так, ночь с четверга на пятницу будет существенно холоднее предыдущей, с порывистым ветром и осадками. В пятницу днем столбики термометров повысятся до +1… +6 градусов, ночью похолодает до -2…- 7, а местами до -13 градусов. В Кузбассе ожидаются небольшие осадки, метели и гололед. Также сохранится сильный ветер, он будет дуть с северо-запада, местами с порывами до 20 метров в секунду.

В выходные жители области смогут немного передохнуть от капризов погоды - вероятно постепенное потепление. В субботу воздух прогреется до +6… +11 градусов, ожидается умеренный северо-западный ветер и кое-где небольшие осадки. Ночью температура опустится до -4… +1 градуса, местами - до -9.

В воскресенье синоптики прогнозируют температуру по области в пределах +7… +12 градусов, ночью будет -3… +2.

В понедельник температура продолжит повышаться, но возможны небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU