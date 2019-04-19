2019-04-19T06:12:26+03:00
Происшествия

Житель Кемерова получил восемь лет тюрьмы за килограмм наркотиков

Мужчина торговал «миксами» и «солью»
Кирилл ЧАЩИН
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Больше килограмма наркотиков нашли дома у жителя Кемерова. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиБольше килограмма наркотиков нашли дома у жителя Кемерова. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Кемеровчанин получил восемь с половиной лет тюрьмы за хранение синтетических наркотиков. У него нашли больше килограмма «соли» и курительных смесей.

В сентябре прошлого года полицейские задержали 30-летнего драгдилера, который оборудовал в городе тайники с наркотиками. При досмотре у него нашли 150 свертков с курительными смесями и синтетической «солью». Дома у наркоторговца обнаружили еще 700 клип-боксов с готовыми к продаже наркотическими «миксами» массой больше одного килограмма.

Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, горожанин согласился продавать наркотики, получив анонимное предложение в одном из мессенджеров. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил кемеровчанина к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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