Житель Кемерова получил восемь лет тюрьмы за килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-19T06:12:26+03:00

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Кемеровчанин получил восемь с половиной лет тюрьмы за хранение синтетических наркотиков. У него нашли больше килограмма «соли» и курительных смесей.

В сентябре прошлого года полицейские задержали 30-летнего драгдилера, который оборудовал в городе тайники с наркотиками. При досмотре у него нашли 150 свертков с курительными смесями и синтетической «солью». Дома у наркоторговца обнаружили еще 700 клип-боксов с готовыми к продаже наркотическими «миксами» массой больше одного килограмма.

Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, горожанин согласился продавать наркотики, получив анонимное предложение в одном из мессенджеров. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил кемеровчанина к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU