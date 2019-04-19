Областная библиотека оцифрует архивные номера газеты «Кузбасс»

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-19T06:44:36+03:00

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Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова оцифрует выпуски газеты «Кузбасс» с 1977 года до 2000-х. Накануне договор о сотрудничестве подписали директор библиотеки Вера Никулина и и.о. директора ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс» Татьяна Смолина.

В подписании соглашения принимали участие председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики СНДКО Ирина Федорова, а также доктор исторических наук, профессор КемГУ Александр Коновалов.

Лицензионный договор позволяет открыть оцифрованный архив газеты «Кузбасс». До подписания соглашения на сайте областной библиотеки были доступны оцифрованные копии газеты только до 1949 года.

- Пока газета «Кузбасс» оцифрована до 1977-го, но к концу года мы завершим оцифровку как минимум до 2000-го, - отметила Вера Никулина.

Уже 22 апреля на сайте Кемеровской областной научной библиотеки появятся оцифрованные номера «Кузбасса» до 1977 года. Публикация старейшего издания региона в Сети поможет в изучении истории Кузбасса и будет содействовать исполнению инициированного Владимиром Путиным национального проекта «Культура».

- Все эти годы наше издание было летописцем жизни региона. Мы рассказывали о важных событиях в жизни страны, Кузбасса. Без этой информации понимание истории Кузбасса было бы неполным. Поэтому возможность «полистать газету» в электронном виде в любой точке мира бесценна как для специалистов, так и для увлеченных историей, - подчеркнула Татьяна Смолина.

ИСТОЧНИК KP.RU