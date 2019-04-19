Банк УРАЛСИБ в Кемерове проведет акцию «Дни приема монет от населения»

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-19T05:59:49+03:00

Более подробную информацию об акции можно получить в офисах Банка. Фото: Банк УРАЛСИБ

Обменять мелочь можно будет на банкноты и памятные монеты

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С 22 по 26 апреля 2019 года Банк УРАЛСИБ в Кемерове совместно с Центральным банком РФ проведет акцию «Дни приема монет от населения».

В течение пяти дней все желающие смогут без комиссии обменять монеты на банкноты и памятные монеты номиналом 10 и 25 рублей. В рамках акции Банк УРАЛСИБ будет принимать монеты следующего номинала: 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10 рублей.

Обмен монет будет производиться в операционном офисе «Кузбасский» Банка УРАЛСИБ по адресу: пр. Октябрьский, 2, с 9.00 до 19.00 часов, без перерыва.

Количество памятных монет в рамках акции ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU