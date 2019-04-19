В центре Новокузнецка в выходные перекроют движение

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-19T07:47:44+03:00

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В центре Новокузнецка в субботу, 20 апреля, перекроют движение и ограничат стоянку автотранспорта. Это связано с проведением всероссийской акции «Вахта памяти-2019».

Как сообщили в администрации Новокузнецка, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время всероссийской акции с 10.00 до 17.00 будет ограничено движение и стоянка транспортных средств на нескольких участках дорог.

Ограничения коснутся следующих мест:

- проезд между зданием № 27 на улице Тольятти (Сбербанк) и зданием № 71 на улице Кирова (администрация города) до пересечения с улицей Кирова;

- автомобильная парковка у здания администрации Новокузнецка (улица Кирова, 71);

- улица Тольятти: от пересечения с улицей Кирова до дома № 25;

- улица Циолковского: от дома № 61 до дома № 54.

ИСТОЧНИК KP.RU