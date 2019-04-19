Голодный пес загрыз маленькую собачку на глазах у ребенка в Кузбассе
В городе Белово большой пес загрыз маленькую собачку на глазах у ребенка. Инцидент попал на видео.
Ужасные кадры были опубликованы в популярном городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора видео, инцидент произошел утром 19 апреля около школы №14.
«Со стороны торгового центра «Кедр» бродила взрослая собака. Детей алабай не трогал, но накинулся на маленькую собачку, которую вела женщина на поводке. Все это произошло на глазах у ребенка, которого женщина провожала в школу. Хозяйка пыталась выхватить собачку из пасти бродячего пса, но все было бессмысленно!», - рассказал автор видео.
В комментариях горожане отметили, что видели, как собаку отлавливали специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU