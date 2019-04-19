2019-04-19T10:41:58+03:00
Общество

Какие звезды приедут в Кемерово на День Победы

Концерт пройдет 11 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Олег Газманов выступит вместе с сыном Родион Фото: Олег Газманов / InstagramОлег Газманов выступит вместе с сыном Родион Фото: Олег Газманов / Instagram
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В Кемерове 11 мая пройдет концерт «Песни Победы», на котором выступят звезды российской эстрады. Гостей своими песнями порадуют Олег Газманов, Тамара Гвердцители и Зара.

Концерт с участием российских звезд начнется на площади Советов в 18.00 11 мая. Горожане смогут услышать песни Победы в исполнении Олега и Родиона Газмановых, Тамары Гвердцители, Зары. Также в центре Кемерова выступят Денис Майданов и группа «А’Студио», сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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