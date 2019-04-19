Какие звезды приедут в Кемерово на День Победы
Концерт пройдет 11 мая
Олег Газманов выступит вместе с сыном Родион Фото: Олег Газманов / Instagram
Изменить размер текста:
В Кемерове 11 мая пройдет концерт «Песни Победы», на котором выступят звезды российской эстрады. Гостей своими песнями порадуют Олег Газманов, Тамара Гвердцители и Зара.
Концерт с участием российских звезд начнется на площади Советов в 18.00 11 мая. Горожане смогут услышать песни Победы в исполнении Олега и Родиона Газмановых, Тамары Гвердцители, Зары. Также в центре Кемерова выступят Денис Майданов и группа «А’Студио», сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU