Приставы помогли кузбассовцу вернуть четверть миллиона

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-19T12:13:57+03:00

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В Кузбассе директор угольной компании вернул четверть миллиона рублей зарплаты через суд. С мужчиной не рассчитались за последний отработанный месяц.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, на исполнение приставам поступил документ о возмещении невыплаченной зарплаты управляющему директору по логистике одной из угольных компаний. После увольнения с мужчиной не рассчитались за последний отработанный им месяц - ноябрь 2017 года. Вместе с компенсацией за задержку сумма составила 250 тысяч рублей.

Причиной невыплаты зарплаты стало банкротство работодателя. Отстаивать свои права бывший директор решил в суде, который его требования удовлетворил.

- Денежные средства бывшему директору поступили от реализации имущества должника в рамках сводного исполнительного производства, - отметили в ведомстве. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU