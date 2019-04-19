2019-04-19T12:33:32+03:00
Общество

Египтянин остался без «Фараона»: опасный общепит закрыли в Кемерове

Мера носит временный характер
Ксения Качусова
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Павильон общественного питания находится на проспекте Ленина, 85/3Павильон общественного питания находится на проспекте Ленина, 85/3
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В Кемерове закрыли опасный павильон общественного питания «Фараон», владельцем которого является египтянин. В помещении общепита нашли множество нарушений.

Специалисты управления Роспотребнадзора проверили павильон общественного питания, расположенный на проспекте Ленина, 85/3. В ходе проверки в помещении общепита нашлось множество нарушений. В частности, предприятие не оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации, поэтому в кафе используется привозная вода, качество которой оценить невозможно. Кроме того, кулинарная продукция готовится в условиях нарушения мытья и обработки производственного инвентаря.

- Данные нарушения создают угрозу здоровью людей и влекут угрозу инфекционных и пищевых отравлений среди населения.

Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности павильона общественного питания на 90 суток, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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