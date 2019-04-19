2019-04-19T13:46:14+03:00
Происшествия

Знакомые ограбили кузбассовца после крупного выигрыша в карты

Мужчины забрали золотую цепь с крестом стоимостью 125 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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Мужчину ограбили менее удачливые игроки Фото: pixebay.comМужчину ограбили менее удачливые игроки Фото: pixebay.com
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В Кузбассе мужчину ограбили после того, как он крупно выиграл в карты. Это сделали менее удачливые игроки.

Инцидент произошел в феврале этого года. В доме потерпевшего собралась компания ранее неоднократно судимых местных жителей. Все вместе они распивали спиртное и играли в карты. Трое мужчин в возрасте 28, 30 и 33 лет стали очевидцами того, как хозяин жилища выиграл у одного из игроков золотую цепь с крестом стоимостью 125 тысяч рублей и крупную сумму денег.

Ночью, когда все игроки разошлись, троица злоумышленников вернулась в дом. Они надели шапки с прорезями для глаз, обесточили жилище, выставили окно и проникли внутрь. Пока мужчина спал, подельники пытались отыскать спрятанные им денежные средства. Не обнаружив наличные, сообщники сели на спящего горожанина, чтобы тот не мог оказать им сопротивления, сорвали с шеи ювелирное украшение и скрылись. Потерпевший обратился в полицию, преступников задержали по горячим следам.

- В настоящее время следствием собрана доказательственная база, изобличающая грабителей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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