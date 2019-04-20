Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк посетил местные школы и рассказал, какие изменения их ждут.
В пятницу, 19 апреля, губернатор посетил новокузнецкую школу №8 и пообщался с местными учениками и педагогами.
«К лету на территории учреждения установят воркаут-площадку, чтобы ребята смогли заниматься. Также здесь приведут в порядок футбольное поле, вставят новые стеклопакеты и отреставрируют крыльцо», - рассказал губернатор.
Губернатор подарил школьникам мячи со своим автографом Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
Глава региона отметил, что местные школьники любят спорт и часто занимают призовые места на городских соревнованиях. Чтобы побед было еще больше, Сергей Цивилев вручил ребятам новые мячи с автографом.
Также губернатор пообещал улучшить условия для учеников лицея №84.
«Построим для ребят новый спортзал. У них есть даже своё школьное самоуправление. Ребята создадут комитет по спорту и здоровому образу жизни в школе», - отметил Цивилев.
Губернатор пообещал поддерживать спорт и в будущем Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU