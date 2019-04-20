Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора

СЕГОДНЯ 04:37 2019-04-20T04:37:55+03:00

К лету в школе №8 появится воркаут-площадка Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк посетил местные школы и рассказал, какие изменения их ждут.

В пятницу, 19 апреля, губернатор посетил новокузнецкую школу №8 и пообщался с местными учениками и педагогами.

«К лету на территории учреждения установят воркаут-площадку, чтобы ребята смогли заниматься. Также здесь приведут в порядок футбольное поле, вставят новые стеклопакеты и отреставрируют крыльцо», - рассказал губернатор.

Губернатор подарил школьникам мячи со своим автографом Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Глава региона отметил, что местные школьники любят спорт и часто занимают призовые места на городских соревнованиях. Чтобы побед было еще больше, Сергей Цивилев вручил ребятам новые мячи с автографом.

Также губернатор пообещал улучшить условия для учеников лицея №84.

«Построим для ребят новый спортзал. У них есть даже своё школьное самоуправление. Ребята создадут комитет по спорту и здоровому образу жизни в школе», - отметил Цивилев.

Губернатор пообещал поддерживать спорт и в будущем Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU