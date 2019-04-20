За оформление несуществующих документов жительница Кузбасса отдала 30 000 рублей

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-20T06:21:45+03:00

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Жительница Анжеро-Судженска очень хотела получить компенсацию за проигранные на электронной бирже деньги. Но вместо этого она лишилась 30 тысяч рублей.

68-летняя жительница Анжеро-Судженска в интернете увидела интересное объявление. В нем обещали вернуть деньги, проигранные на электронных биржах. Женщина заинтересовалась этим объявлением и оставила свой телефонный номер. А совсем скоро ей перезвонил руководитель компании. Он подробно рассказал, как начисляются компенсации и производятся выплаты. А также упомянул о том, нужно будет оплатить оформление документов.

На это самое оформление документов женщина несколько раз переводила деньги, отправив таким образом около 30 тысяч рублей. Когда ей в очередной раз предложили оплатить расходы, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание аферистов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские уже выяснили, что номера телефонов, с которых злоумышленник звонил потерпевшей, зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях.

Мошенникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU