2019-04-20T07:51:53+03:00
Происшествия

Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове

Зачем он это сделал, вооруженный визитер объяснить не смог
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове. ФОТО: архив КП.Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове. ФОТО: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровчанин решил посетить офис кемеровского горного предприятия на Октябрьском проспекте. Что ему там было нужно и зачем с собой взял пистолет, мужчина так и не смог объяснить.

Охранник офиса горного предприятия заметил, как через забор перелез мужчина и направился в сторону офиса. Охранник попытался остановить нежданного визитера, но тот направил в его сторону предмет, похожий на пистолет. Служба безопасности тут же передала тревожный сигнал бойцам Росгвардии. Стражи порядка действительно обнаружили в фойе охраняемого объекта 45-летнего кемеровчанина, у которого в руках в руках был пистолет. Примечательно, что причину своего визита в офис горного предприятия мужчина объяснить не смог. Более того, оказалось, что подозреваемый не является владельцем оружия.

- Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали местного жителя правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Обнаруженный у задержанного предмет, похожий на пистолет, направлен на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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