Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове
Кемеровчанин решил посетить офис кемеровского горного предприятия на Октябрьском проспекте. Что ему там было нужно и зачем с собой взял пистолет, мужчина так и не смог объяснить.
Охранник офиса горного предприятия заметил, как через забор перелез мужчина и направился в сторону офиса. Охранник попытался остановить нежданного визитера, но тот направил в его сторону предмет, похожий на пистолет. Служба безопасности тут же передала тревожный сигнал бойцам Росгвардии. Стражи порядка действительно обнаружили в фойе охраняемого объекта 45-летнего кемеровчанина, у которого в руках в руках был пистолет. Примечательно, что причину своего визита в офис горного предприятия мужчина объяснить не смог. Более того, оказалось, что подозреваемый не является владельцем оружия.
- Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали местного жителя правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Обнаруженный у задержанного предмет, похожий на пистолет, направлен на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU