2019-04-20T08:36:31+03:00
Происшествия

В Кемерове горел популярный итальянский ресторан

25 посетителей успели покинуть здание до прибытия пожарных
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове горел популярный итальянский ресторан. ФОТО: vk.com, "Регион 42".В Кемерове горел популярный итальянский ресторан. ФОТО: vk.com, "Регион 42".
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Утром 20 апреля в кемеровском ресторане Mama Rama произошел пожар. По данным МЧС, все посетители эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Сигнал о том, что в ресторане на бульваре Строителей 32/2 начался пожар поступил на пульт диспетчера в 10:17. На место чрезвычайного происшествия тут же выехали 32 пожарных и восемь единиц техники. Очевидцы сообщают, что пожар начался на кухне популярного заведения общепита. Как сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области, к моменту их прибытия горел утеплитель и обрешетка крыши на площади порядка 15 квадратных метров.

Когда начался пожар, в здании ресторана находились 25 человек. Все они самостоятельно покинули задние до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Точные причины и обстоятельства пожара в настоящее время выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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