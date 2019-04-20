2019-04-20T09:47:45+03:00
Спорт

Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина

Капризов назван лучшим снайпером, а Сорокин стал самым ценным игроком матча
Екатерина РОМАНОВА
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Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина. ФОТО: Instagram Кирилла Капризова.Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина. ФОТО: Instagram Кирилла Капризова.
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Хоккеисты из Кузбасса – Кирилл Капризов, Илья Сорокин и Иван Телегин – в составе ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина. При этом Капризов с подачи Телегина забросил шайбу в ворота соперника, а Сорокин был признан самым ценным игроком матча.

ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, причем одержав победу в четырех матчах подряд. Примечательно, что немалый вклад в победу внесли хоккеисты из Кузбасса. Решающий матч состоялся вечером 19 апреля между ЦСКА и «Авангардом» и завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. В этом матче Кирилл Капризов с подачи своего земляка Ивана Телегина забросил в ворота противника шайбу.

Самым ценным игроком плей-офф был признан Илья Сорокин. К слову, это четвертый вратарь за историю Кубка Гагарина, получивший такой титул. А Кирилл капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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