В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-20T12:17:44+03:00

Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Диану Шукоину, пропавшую в Новокузнецке.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, Диана Шуклина пропала 19 апреля 2019 года. она проживала в Заводском районе города Новокузнецка.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Особые приметы: носит очки.

В день исчезновения была одета в темно-синюю куртку, серые джинсы, бежевые ботинки.

С собой у девушки был сотовый телефон, паспорт, женская сумка темно-синяя.

Если вы видели Диану Шуклину после 19 апреля или вам известно ее местонахождение, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-5254 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU