В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Диану Шукоину, пропавшую в Новокузнецке.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, Диана Шуклина пропала 19 апреля 2019 года. она проживала в Заводском районе города Новокузнецка.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.
Особые приметы: носит очки.
В день исчезновения была одета в темно-синюю куртку, серые джинсы, бежевые ботинки.
С собой у девушки был сотовый телефон, паспорт, женская сумка темно-синяя.
Если вы видели Диану Шуклину после 19 апреля или вам известно ее местонахождение, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-5254 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU