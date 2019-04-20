В воскресенье кузбассовцам обещают до -9 градусов, местами дождь и ветер

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-20T14:12:10+03:00

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21 апреля в Кузбассе будет нежарко: воздух лишь местами прогреется до +9 градусов. При этом возможен снег и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, ночью по области ожидается -4…+1 градус, а при прояснении – до -9. В Кемерове будет чуть теплее: -1…-3 градуса. По югу области местами пройдет мокрый снег и снег, днем возможен дождь. А утром – гололедица. В Кемерове ночь будет ясной, а днем может пройти небольшой дождь.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +4…+11 градусов, однако при облачности столбики термометров могут опуститься до -1 градуса. В Кемерове ожидается +4…+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU