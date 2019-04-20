В Кемерове утки сменили место обитания

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-20T16:58:44+03:00

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Кемеровчане давно привыкли к уткам, которые живут в Искитимке круглый год. Птицы вальяжно выходят на берег и даже прогуливаются по тротуарам. А с началом весеннего половодья они сменили место обитания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704375" frameborder="0"></iframe> В Кемерове утки осваивают новые пространства..г. Кемерово, улица Пролетарская.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Как только начинается весеннее половодье, утки с Искитимки меняют место обитания. На время они исчезают, чтобы потом вновь вернуться на родные берега. Внимательные кемеровчане заметили нескольких уточек вдалеке от реки. Впрочем, птицы нашли где поплавать: в глубокой луже.

- Я была удивлена, когда увидела уток, купающихся в какой-то глубокой луже на улице Пролетарской, - рассказала Полина Прилуцкая. – рядом с утками ходили голуби, а за всем этим наблюдала кошка!

Уток не смущают ни прохожие, ни автомобили, ни даже кошка.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

К слову, уточки чувствовали себя вполне комфортно, гуляя по тротуару и не обращая внимания на прохожих. А уж чем они питаются и хватает ли им места для плаванья – об этом пернатые не рассказали.

ИСТОЧНИК KP.RU