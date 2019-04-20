СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-20T17:18:14+03:00

Площадку для воркаута, стадион и ледовую арену построят в Новокузнецке. ФОТО: АКО

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В скором времени в Новокузнецке начнется строительство сразу нескольких спортивных объектов, - об этом сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Губернатор поделился планами о строительстве пяти спортивных объектов на своей странице в соцсети. Это решение обсуждалось на встрече с представителями городской общественности, посвященной развитию города и созданию спортивного кластера.

- У Новокузнецка богатая спортивная история и мощный потенциал, который мы обязаны сохранить, - отметил Сергей Цивилев. – Спортивный кластер ляжет в основу нашей подготовки к международным детским спортивным играм «Дети Азии» в 2023 году и вдохнёт новую жизнь в спортивную инфраструктуру города.

Планируется, что в 2019 году будут построены сразу три спортивны объекта. В Куйбышевском районе построят стадион «Шахтер». Для проведения этапа Кубка Мира по воздушно-силовой гимнастике возведут «Стадион «Workout» международного уровня». Также в этом году начнется строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. А в апреле 2020 года начнет работу малый ледовый модуль.

- Реконструируем стадион футбольного клуба «Металлург» и Дворец спорта Кузнецких металлургов, а также малые ледовые арены Центрального и Новоильинского районов, - отметил Сергей Цивилев. - Ждет ремонт стадион «Регби» и еще ряд спортивных объектов южной столицей Кузбасса.

Развитие спорта в Новокузнецке, уверен Сергей Цивилев, даст устойчивую базу для будущих побед региона. В дальнейшем спортивная инфраструктура будет развиваться и в других городах Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU