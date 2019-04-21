Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров
В Новокузнецке 21-летний молодой человек попал под трамвай. Момент наезда трамвая на пешехода попал на видео.
Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров.Видео: Правоохранительный портал Кузбасса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:35. По улице Ленина со стороны Водопадной в сторону улицы Обнорской двигался трамвай. В это же время трамвайные пути переходил 21-летний молодой человек. По неустановленным пока причинам парень оказался на путях прямо перед идущим трамваем, а водитель не успела остановить вагон. В результате трамвай совершил наезд на пешехода и несколько метров протащил его по рельсам. Молодого человека доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам быть внимательными и осторожными на дороге, не выходить на проезжую часть или трамвайные пути перед близко идущим транспортным средством.
ИСТОЧНИК KP.RU