2019-04-21T05:22:28+03:00
Происшествия

Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров

Наезд трамвая на пешехода попал на видео
Екатерина РОМАНОВА
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Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров. ФОТО: кадр видео Правоохранительного портала Кузбасса.Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров. ФОТО: кадр видео Правоохранительного портала Кузбасса.
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В Новокузнецке 21-летний молодой человек попал под трамвай. Момент наезда трамвая на пешехода попал на видео.

Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров.Видео: Правоохранительный портал Кузбасса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:35. По улице Ленина со стороны Водопадной в сторону улицы Обнорской двигался трамвай. В это же время трамвайные пути переходил 21-летний молодой человек. По неустановленным пока причинам парень оказался на путях прямо перед идущим трамваем, а водитель не успела остановить вагон. В результате трамвай совершил наезд на пешехода и несколько метров протащил его по рельсам. Молодого человека доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам быть внимательными и осторожными на дороге, не выходить на проезжую часть или трамвайные пути перед близко идущим транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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