Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-21T07:48:47+03:00

Три года жители Кемерова могли пользоваться упавшими с неба деньгами Фото: Евгения ГУСЕВА

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Четверо жителей Кемерова получили на свои счета больше 2 миллионов рублей. Деньги со счета банка перевели неизвестные хакеры.

В феврале 2016 года во время хакерской атаки на сайт одного из банков со счета организации были сняты 99,7 миллиона рублей. Деньги были переведены разным людям по все стране. В том числе четверо жителей Кемерова разбогатели на 2 285 000 рублей. Каждому на счет поступила сумма от 200 тысяч рублей до 1 085 000 рублей.

Когда уголовное дело было расследовано, Центральный районный суд рассмотрел иск о незаконном обогащении кемеровчан и обязал вернуть все полученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU