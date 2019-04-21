2019-04-21T07:48:47+03:00
Общество

Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров

Деньги незаконно перевели со счета банка
Кирилл ЧАЩИН
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Три года жители Кемерова могли пользоваться упавшими с неба деньгамиТри года жители Кемерова могли пользоваться упавшими с неба деньгамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Четверо жителей Кемерова получили на свои счета больше 2 миллионов рублей. Деньги со счета банка перевели неизвестные хакеры.

В феврале 2016 года во время хакерской атаки на сайт одного из банков со счета организации были сняты 99,7 миллиона рублей. Деньги были переведены разным людям по все стране. В том числе четверо жителей Кемерова разбогатели на 2 285 000 рублей. Каждому на счет поступила сумма от 200 тысяч рублей до 1 085 000 рублей.

Когда уголовное дело было расследовано, Центральный районный суд рассмотрел иск о незаконном обогащении кемеровчан и обязал вернуть все полученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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