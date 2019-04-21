В Кемерове вспыхнуло общежитие на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-21T17:06:41+03:00

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В воскресенье вечером, 21 апреля, в Кемерове загорелось общежитие на проспекте Ленина. Очевидцы опубликовали кадры с места пожара в соцсети.

Как рассказали в областном управлении МЧС около 17.30 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на проспекте Ленина, 137б. На место выехало восемь отделений пожарной охраны.

–Эвакуация жильцов не требовалась, в квартире никого не было. пострадавших нет. Площадь возгорания составила два квадратных метра, – отметили в МЧС.

Один из пользователей соцсети написал, что слышал сильные хлопки во время пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704484" frameborder="0"></iframe> Пожар в общежитии на проспекте Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU