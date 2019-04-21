В Кемерове вспыхнуло общежитие на проспекте Ленина
В воскресенье вечером, 21 апреля, в Кемерове загорелось общежитие на проспекте Ленина. Очевидцы опубликовали кадры с места пожара в соцсети.
Как рассказали в областном управлении МЧС около 17.30 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на проспекте Ленина, 137б. На место выехало восемь отделений пожарной охраны.
–Эвакуация жильцов не требовалась, в квартире никого не было. пострадавших нет. Площадь возгорания составила два квадратных метра, – отметили в МЧС.
Один из пользователей соцсети написал, что слышал сильные хлопки во время пожара.
Пожар в общежитии на проспекте Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU