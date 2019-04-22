Волейбольный «Кузбасс» обыграл питерский «Зенит» в матче полуфинала Суперлиги

СЕГОДНЯ 03:16 2019-04-22T05:10:04+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, волейбольный «Кузбасс» дома победил питерский «Зенит» в первом матче полуфинала чемпионата России. Кузбассовцы одержали победу со счетом 3:0.

Как рассказали в пресс-службе волейбольного клуба «Кузбасс», самым результативным игроком матча стал Ярослав Подлесных, набравший 16 очков. Также отмечают Дмитрия Пашицкого, который записал на свой счет пять блоков и один эйс. Второй матч полуфинальной серии плей-офф «Кузбасс» и «Зенит» проведут в Санкт-Петербурге 25 апреля.

- Мы сыграли очень хорошую игру против очень сильного соперника. Сегодня выиграли за счет подачи, защиты, блока и нашей атаки, в которой мы допустили очень мало ошибок. Были сложные моменты после счета 2:0 - это начало третьей партии, но потом набирали очко за очком, играли уверенно. Это плей-офф - один мяч туда, один мяч сюда. Сейчас успокоимся, восстановимся, отдохнем и послезавтра улетаем в Питер, - отметил Туомас Саммелвуо, главный тренер команды «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU