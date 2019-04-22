В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши

СЕГОДНЯ 04:54 2019-04-22T06:21:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.

Сразу после того, как женщина съела роллы, ей стало плохо, сообщает «Ваш город». Она сама вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали в узловую больницу на станции Белово. Оттуда было решено перевести пациентку в Кемерово. Во время транспортировки состояние пострадавшей ухудшилось, она впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Известно, что в ближайшее время кафе, где женщина поела японских деликатесов, ждет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU