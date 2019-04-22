Дорожники устранили опасные дефекты на двух участках в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-22T07:58:00+03:00

Подрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской Фото: администрация Кемерова

Рабочие привели в нормативное состояние почти 300 квадратов дорожного полотна

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В Кемерове дорожники устранили дефекты полотна на двух участках. За сутки специалисты привели в нормативное состояние почти 300 квадратных метров дорожного покрытия.

Так, подрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской. Для ремонта специалисты использовали литой асфальтобетон.

- В настоящее время площадь ямочного ремонта в областном центре составила более девяти тысяч квадратных метров - дорожники ликвидируют колейность, выбоины и другие дефекты асфальта, - рассказали в администрации Кемерова.

Напомним, что в городе работает горячая линия, на которую можно сообщить о недостатках улично-дорожной сети. Номер телефона: 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU