2019-04-22T07:58:00+03:00
Общество

Дорожники устранили опасные дефекты на двух участках в Кемерове

Рабочие привели в нормативное состояние почти 300 квадратов дорожного полотна
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Подрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской Фото: администрация КемероваПодрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской Фото: администрация Кемерова
Изменить размер текста:

В Кемерове дорожники устранили дефекты полотна на двух участках. За сутки специалисты привели в нормативное состояние почти 300 квадратных метров дорожного покрытия.

Так, подрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской. Для ремонта специалисты использовали литой асфальтобетон.

- В настоящее время площадь ямочного ремонта в областном центре составила более девяти тысяч квадратных метров - дорожники ликвидируют колейность, выбоины и другие дефекты асфальта, - рассказали в администрации Кемерова.

Напомним, что в городе работает горячая линия, на которую можно сообщить о недостатках улично-дорожной сети. Номер телефона: 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове начали закрывать ТРЦ «Лапландия»
Кузбассовец покусал и порезал ножом знакомых
Не покатались, но попали под суд: подростки угнали автомобиль в Новокузнецке
На Кузнецком проспекте в Кемерове ограничили скорость движения
Закаленный кемеровчанин устроил свадьбу на льду
Лось спровоцировал две аварии на кузбасской трассе
Пенсионер погиб из-за собственной печи в Кузбассе
Пожарные спасли мужчину из горящей девятиэтажки в Новокузнецке
В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши
Тимати и Баста выгнали кемеровчанку из шоу «Песни»
Волейбольный «Кузбасс» обыграл питерский «Зенит» в матче полуфинала Суперлиги
Есть пострадавшие: В Кемерове загорелось общежитие
В Кемерове вспыхнуло общежитие на проспекте Ленина
Шестилетний мальчик захлебнулся в новокузнецком бассейне
В Кемерове пропала 27-летняя Модель
В Новокузнецке загорелся 10-этажный дом
Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе
Снег и +14 градусов: Какая погода будет в понедельник в Кузбассе
В Кузбассе пропал 30-летний мужчина