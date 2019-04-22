Дорожники устранили опасные дефекты на двух участках в Кемерове
В Кемерове дорожники устранили дефекты полотна на двух участках. За сутки специалисты привели в нормативное состояние почти 300 квадратных метров дорожного покрытия.
Так, подрядчик восстановил дорожное полотно на улицах Юбилейной и Туринской. Для ремонта специалисты использовали литой асфальтобетон.
- В настоящее время площадь ямочного ремонта в областном центре составила более девяти тысяч квадратных метров - дорожники ликвидируют колейность, выбоины и другие дефекты асфальта, - рассказали в администрации Кемерова.
Напомним, что в городе работает горячая линия, на которую можно сообщить о недостатках улично-дорожной сети. Номер телефона: 67-00-00.
ИСТОЧНИК KP.RU