2019-04-22T08:49:50+03:00
Происшествия

Не покатались, но попали под суд: подростки угнали автомобиль в Новокузнецке

Инцидент произошел в январе
Екатерина БОРМОТОВА
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Подростки хотели покататься, но не смогли завести машину Фото: Архив "КП"Подростки хотели покататься, но не смогли завести машину Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке двое подростков угнали чужой автомобиль, чтобы покататься. Юные горожане не смогли его завести, но под суд все равно попали.

Инцидент произошел в январе этого года. Двое новокузнечан, находясь на улице, заметили припаркованный автомобиль отечественного производства и решили на нем покататься. Молодые люди откатили транспортное средство на отдаленное расстояние и попытались завести. Однако их попытки оказались тщетными - тогда подростки бросили машину и скрылись.

- Хозяин, обнаружив пропажу, вызвал сотрудников полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Со следствием они сотрудничали, вину признали, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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