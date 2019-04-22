2019-04-22T16:17:02+03:00
Общество

В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки

На них можно будет не только купить свежие продукты, но и получить консультации специалистов
Елена СКВОРЦОВА
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Кузбасссовцы смогут купить куличи, пасхальные сувениры, яйца, а также свежие продукты к праздничному столуКузбасссовцы смогут купить куличи, пасхальные сувениры, яйца, а также свежие продукты к праздничному столу
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Куличи, пасхальные сувениры, яйца, а также свежие продукты к праздничному столу кузбассовцы смогут купить на ярмарках, которые пройдут 24 апреля в семи городах области: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове. Свою продукцию выставят производители Кузбасса и Республики Алтай.

А вот садоводы на ярмарках смогут приобрести саженцы. В Новокузнецк их привезут из Республики Алтай.

В кемеровской ярмарке примут участие учреждения профтехобразования области. Они представят кондитерскую и хлебобулочную продукцию, а также сувениры, предметы мебели из дерева, произведения художественно-прикладного творчества, в том числе изделия, украшенные пасхальной символикой.

Продукты питания и садово-дачный инвентарь в Кемерове выставят региональные учреждения ГУФСИН.

Донести покупки до остановки транспорта ветеранам помогут волонтеры. Социальное такси будет работать для людей с ограниченными возможностями.

Во время ярмарок можно будет получить консультации в мобильных офисах МФЦ «Мои документы» и «Мобильная социальная помощь».

А те, кто притомится от покупок, смогут подкрепиться кашей и чаем в полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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