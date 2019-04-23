2019-04-23T08:07:06+03:00
Происшествия

В Юрге ночью загорелась пятиэтажка

Пожар произошел из-за сигареты
Кирилл ЧАЩИН
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В Юрге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Из-за сигареты в квартире загорелась кровать.

В 1.30 в МЧС поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Кирова. На место незамедлительно выехали три единицы техники и восемь спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 1.40.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Эвакуация жильцов не проводилась из-за отсутствия необходимости. В результате пожара обгорели матрас и кровать на площади полтора квадрата. Изнутри квартира закоптилась. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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