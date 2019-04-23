Вылетел в окно: Из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-23T10:05:46+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гурьевском районе. Здесь из-за глупости и беспечности водителя погиб молодой человек, ехавший с ним в машине.

21-летний житель Гурьевского района сел за руль автомобиля ВАЗ будучи нетрезвым и не имея полиса ОСАГО. При этом у автомобиля имелись такие неисправности, при которых его эксплуатация запрещена. Вместе с мужчиной в автомобиле находились четыре пассажира – они также пренебрегли необходимостью соблюдать Правила дорожного движения.

- По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗа нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Он выехал на встречную полосу, затем – на левую обочину и допустил опрокидывание машины, - сообщили подробности ДТП в областной Госавтоинспекции. – 24-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности. При опрокидывании он вылетел через окно автомобиля и погиб. Остальные три пассажира при ДТП не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают кузбассовцев не садиться за руль в нетрезвом виде, соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU