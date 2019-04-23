2019-04-23T10:05:46+03:00
Происшествия

Вылетел в окно: Из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек

Пассажир отечественной легковушки вылетел через окно автомобиля и погиб
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек. ФОТО: кадр видео Рен-ТВ-Белово.Из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек. ФОТО: кадр видео Рен-ТВ-Белово.
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гурьевском районе. Здесь из-за глупости и беспечности водителя погиб молодой человек, ехавший с ним в машине.

21-летний житель Гурьевского района сел за руль автомобиля ВАЗ будучи нетрезвым и не имея полиса ОСАГО. При этом у автомобиля имелись такие неисправности, при которых его эксплуатация запрещена. Вместе с мужчиной в автомобиле находились четыре пассажира – они также пренебрегли необходимостью соблюдать Правила дорожного движения.

- По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗа нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Он выехал на встречную полосу, затем – на левую обочину и допустил опрокидывание машины, - сообщили подробности ДТП в областной Госавтоинспекции. – 24-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности. При опрокидывании он вылетел через окно автомобиля и погиб. Остальные три пассажира при ДТП не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают кузбассовцев не садиться за руль в нетрезвом виде, соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На открытии президентского кадетского училища в Кемерове устроят шоу
В Кемерове пройдет парад речных судов
Агрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка
Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку
Байкеры-полицейские будут следить за порядком на дорогах Кузбасса
Дело экс-начальника РЖД Кузбасса передали в суд
Пациент скончался: В Кузбассе скорая врезалась в легковушку
В Кузбассе бандиты вывозили людей на кладбище и избивали
В Юрге ночью загорелась пятиэтажка
В Кузбассе мужчина надругался над 11-летней девочкой
Нашествие: клещи покусали 350 человек в Кузбассе
Из Кемерова запустят дачные автобусы
Что стало с жительницей Кузбасса, впавшей в кому из-за суши
В Кемерове планируют снести бассейн «Лазурный»
Еще на двух участках дорог в Кемерове ограничили скорость
«Кузню приберите!»: новый клип о субботнике глава Новокузнецка выложил в соцсети
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
Взрыв напугал жителей Киселевска
На неделе в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Пасхальные богослужения-2019 в Кузбассе пройдут в 200 храмах
К цифровому телевидению в Кузбассе осталось подключить меньше 100 домов
Закрытие кемеровской «Лапландии»: руководство не предупредило арендаторов о приостановке работы
На какой срок закрыли кемеровскую «Лапландию»
Закрытие «Лапландии»: в ТРЦ работают 70 судебных приставов